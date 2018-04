Manifestation du barreau à Paris : pas d’audiences à Lyon aujourd’hui

Les avocats lyonnais seront à Paris ce mercredi pour dénoncer “une justice qui se privatise” et “le sacrifice des justiciables les plus démunis”. En conséquence, aucune audience n’aura lieu aujourd’hui dans les tribunaux lyonnais.

Après les deux journées “justice morte” organisées à Lyon en mars, les avocats du barreau seront à Paris ce mercredi pour le rassemblement national à l’appel de tous les syndicats de magistrats, greffiers, avocats et personnels judiciaires. “Le mercredi 11 avril, toute la profession d’avocat manifestera son opposition à une réforme qui crée en matière pénale une régression des droits du justiciable et de la défense. En matière civile, l’accès au juge ne sera plus un droit, mais une faculté laissée à l’appréciation des tribunaux”, écrit le barreau sur son site internet.

Une grève totale a été votée par l’assemblée générale extraordinaire du Barreau de Lyon mercredi 28 mars. De ce fait, les avocats du Barreau de Lyon n’assureront aucune audience aujourd’hui. Afin d’augmenter la participation à la manifestation de Paris, le Barreau a même annoncé qu’il “remboursera 150 euros sur les frais de déplacement ”.

