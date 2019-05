Lyon : un homme tabassé rue Saint-Georges dans le Vieux-Lyon

Un homme de 20 ans a été aspergé de gaz lacrymogène, roué de coups et s'est fait voler son téléphone par plusieurs jeunes hommes le 24 mai dernier à 5h15 rue Saint-Georges dans le Vieux-Lyon.

Vendredi dernier à 5h15 trois SDF de 14, 16 et 19 ans ont été interpellés. Quelques instants plus tôt, rue Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, en compagnie de plusieurs complices en fuite, ils aspergeaient un homme de 20 ans habitant à Aix-en-Provence de gaz lacrymogène, le rouaient de coups et volaient son téléphone portable. Places en garde à vue, ils ont nié les faits. Le majeur était en situation irrégulière et a été conduit au centre de rétention administrative de Lyon tandis que les deux autres étaient présentés au parquet le 25 mai et laissés libres avec ouverture d’information.