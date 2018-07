Lyon : un homme soupçonné de voler des dents en or sur des morts

Un homme responsable de plusieurs agences de pompes funèbres lyonnaises est soupçonné par la justice d'être impliqué dans une affaire de vol de dents en or sur des cadavres.

Un homme responsable de plusieurs agences de pompes funèbres à Lyon a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, révèle France 3. Selon la police, il aurait été interpellé le 14 juillet dernier. La justice le soupçonne d'être impliqué dans une affaire de dégradation de cadavres et de trafic de dents en or.

Une de ses employées serait à l'origine de la découverte. En réalisant une toilette mortuaire, elle s'est aperçue que la bouche du défunt était cousue, contrairement aux instructions de la famille. Une fois la bouche ouverte, l'employée découvre que plusieurs dents du cadavre sont manquantes. Une perquisition au domicile du responsable a permis de saisir une boîte pleine de dents en or. Le coupable présumé a été présenté au procureur le 16 juillet et l'enquête se poursuit actuellement sous commission rogatoire.