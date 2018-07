Lyon : un homme écroué pour avoir menacé des passants avec un couteau

Un SDF a été arrêté vendredi dernier pour avoir menacé des passants avec un couteau.

Une procédure a été ouverte contre un SDF (44 antécédents judiciaires), interpellé le 29 juillet dernier à 22h00, place Gabriel Péri Lyon 7e. En état d'ivresse, il menaçait de mort les passants en exhibant un couteau et faisait l'objet d'une interdiction judiciaire de détenir une arme. Le mis en cause a déclaré ne pas se souvenir des faits en raison de son état d'ébriété. Il a été présenté au parquet ce dimanche et écroué en attente de comparution aujourd'hui pour “port d'arme prohibée de catégorie D, non-respect d'une interdiction judiciaire, menaces de mort réitérées et violences volontaires aggravées”.