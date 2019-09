Lyon : un dealer de boîte de nuit arrêté au Sucre

L'homme âgé de 40 ans a été arrêté en train de vendre des stupéfiants dans la nuit de samedi à dimanche.

Un homme de 40 ans vivant a Craponne a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à l'entrée d'une discothèque. Le noctambule, amateur de musique électro, était devenu un revendeur de drogue connu de la nuit lyonnaise, rapporte Le Progrès. Il a été repéré par les vigiles du Sucre (Lyon 2e) qui ont remarqué son petit business. Selon le quotidien, il était en possession de 38 cachets d'ecstasy. Son domicile a été perquisitionné. 900 cachets d'ecstasy, 500 grammes de résine de cannabis et 220 grammes de cocaïne et 2500 euros en liquide ont été découverts. Le suspect a reconnu une partie des faits. D'après nos confrères, son commerce lui aurait rapporté 50 000 euros en un an et demi. Il a été condamné à 14 mois de prison, dont six avec sursis, et incarcéré.