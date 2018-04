Un Lyonnais de 33 ans a été arrêté à son domicile du 8e arrondissement de Lyon ce vendredi. Il s’était rendu au restaurant McDonald du cours Albert-Thomas mercredi pour demander un grand sac, ce que l’équipe du fast-food lui avait refusé. L’individu a réagi vertement en menaçant de mort la caissière et aurait même mentionné « Daech » afin d’appuyer son propos selon des témoins, ce que nie l’intéressé. L’homme était déjà connu par les employés du McDonald pour avoir déjà fait une scène concernant un problème de monnaie quelques jours auparavant. Selon les informations du Progrès, la police a trouvé 2 kilos de cannabis à son domicile, ainsi que le matériel nécessaire pour en cultiver davantage. Le client mécontent a été placé en garde-à-vue et doit présenté en comparution immédiate ce lundi. Si l’accusation d’apologie du terrorisme est retenue, il encourt jusqu’à 75 000€ d’amende et 5 ans de prison.