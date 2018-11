Lyon : six individus arrêtés pour avoir muré le Bastion Social

En avril 2018, les locaux de l'association d'extrême droite Bastion Social avait été murés par des militants Antifasciste. Six potentiels auteurs ont été interpellés ce mercredi matin.

Le 10 avril 2018, vers 4h, plusieurs personnes cachées sous des capuches ont muré les locaux du Bastion Social, groupuscule d'extrême-droite, quai Pierre Scize dans le 5e arrondissements. Ils avaient utilisé des parpaings et de la mousse expansive pour condamner la porte d'accès du local.

Des tags anti-extrêmes droite et anti police avaient été relevés sur les murs de local, ainsi que sur certains bâtiments du quartier. Selon la police, six possibles auteurs ont été interpellés ce mercredi 14 novembre à leur domicile respectif. Lors des perquisitions, des objets "de propagande antifa et Gale, ainsi que des éléments intéressant l'enquête tel que le bonnet porté par une des mises en cause lors des faits", ont été découverts. Les personnes interpellées ont nié les faits et seront présentées au parquet ce mercredi pour "dégradations en réunion par personnes dissimulant tout ou partie de leur visage, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et association de malfaiteurs". Début novembre, la ville de Lyon a fait fermer les locaux du Bastion Social pour "état des locaux" (voir ci-dessous).