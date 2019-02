Lyon : le voleur passe par la fenêtre pour emporter l'ordinateur

Un Lyonnais s'était fait voler son ordinateur portable par la fenêtre de son domicile. Plus d'un an après, un suspect a été retrouvé.

En août 2017, dans le 7e arrondissement de Lyon, un individu escalade la façade d'un logement où une fenêtre est ouverte, et vole un ordinateur portable dans un logement. Le propriétaire de la machine ne peut que constater sa disparition. Les policiers vont découvrir des traces d'ADN sur les lieux et vont remonter jusqu'à un individu de 52 ans, déjà connu pour 84 antécédents judiciaires et actuellement emprisonné à la maison d'arrêt de Corbas pour d'autres faits. Le suspect a déclaré ne plus se souvenir des faits. Il sera présenté au parquet ce jeudi.