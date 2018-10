Lyon : la boutique de CBD cannabidiol cachait du vrai cannabis

À Lyon, plusieurs personnes ont été interpellées mardi 16 octobre, pour trafic de stupéfiants. L'un d'eux tenait une boutique de CBD, cannabidiol, aussi connu sous le nom de "cannabis light", mais du cannabis classique a été découvert.

A travers toute la France, mais aussi à Lyon, plusieurs boutiques de "cannabis light" ont ouvert leurs portes. Elles proposent du CBD, cannibidiol, un des cannabinoïdes actifs du cannabis sans propriété psychoactive. Le produit est commercialisé parfois sous formes alimentaires, cosmétiques et pour vaporisation. C'est sur l'une de ces boutiques à Lyon que les forces de police ont enquêté.

Mardi 16 octobre, plusieurs interpellations ont eu lieu pour "Présentation sous un jour favorable de l'usage illicite de stupéfiants, provocation à commettre un délit, publication en faveur d'un médicament sans autorisation de mise sur le marché, détention et offre de produits contenant du cannabis, trafic de stupéfiants". Des procédures ont été lancée contre des individu de 27, 44, 46 et 49 ans. Dans la boutique de l'homme de 44 ans, qui proposait du cannabidiol, a été découvert 60 grammes de têtes d'herbe de cannabis, de l'herbe conditionnée à la vente, ainsi que des factures d'achats de produits stupéfiants délivrées par deux sociétés, l'une appartenant à l'individu de 27 ans, l'autre cogérée par ceux de 49 et 46 ans.

La perquisition du domicile du tenancier de la boutique a permis de découvrir 1 kilos d'herbe séché, et 8,4 kilos de cannabis et d'un système de culture. D'autres perquisitions ont mené les policiers vers 200 grammes d'herbe, ainsi qu'un système de culture de cannabis d'une dizaine de plans et un pistolet d'alarme avec quatre balles à blanc. Selon la police, "ils ont déclaré que la vente de ces produits était pour eux une opportunité commerciale, mais indiquait ignorer que c'était illégal". Par ailleurs, ils ont expliqué que les plantations étaient pour leur consommation personnelle. Ils sont présentés au parquet ce vendredi.