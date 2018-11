Lyon : il menace de mort son ex et le nouveau compagnon de cette dernière

Un constat alarmiste et l’entrée en application d’une réponse politique. Voilà ce qu’il reste aujourd’hui du passage de Gérard Collomb à Beauvau. Sa police de sécurité du quotidien doit répondre à la cure d’austérité impulsée sous les années Sarkozy et jamais démentie jusqu’aux attentats de 2015. La PSQ doit reconquérir un territoire officiellement jamais perdu et aller au contact de la population. Avec l’urgence de mettre fin à un sentiment d’impunité alimenté par les petits trafics et les incivilités du quotidien.