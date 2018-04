Lyon 1er : en état d’ivresse, il agresse deux policiers

Un homme de 26 ans a agressé deux policiers ce mercredi matin rue Puits Gaillot (Lyon 1er).

Un homme de 26 ans habitant à Neuville-sur-Saone a été interpellé ce mercredi à 4h35 rue Puits Gaillot (Lyon 1er) par un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale. L’homme qui compte déjà trois antécédents judiciaires était en état d’ivresse,et venait d’outrager et de frapper deux policiers avant de se rebeller durant son interpellation. Durant sa garde à vue, il a partiellement reconnu les faits. De leur côté, les deux agents de police ont reçu 3 et 6 jours d’ITT. Leur agresseur va être présenté au parquet ce jeudi pour “violences volontaires aggravées, outrage et rébellion”.