Lyon : 11 Gilets jaunes condamnés après l'acte 9

Des personnes âgées de 19 à 56 ans aux profils disparates ont comparu ce lundi pour des faits de violences qui ont eu lieu samedi à Lyon durant la manifestation des Gilets jaunes.

Onze personnes ont reçu des peines allant jusqu'à sept mois de prison ferme ce lundi pour des violences ou des jets de projectiles durant l'acte IX des Gilets jaunes qui a eu lieu à Lyon ce samedi, rapporte Le Progrès. En tout, 20 manifestants avaient été placés en garde à vue “pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences et dégradations, port d’arme prohibé, violences sur PDAP et rébellion”. Les douze personnes qui sont passé en comparution immédiate hier étaient âgées de 19 à 56 ans, précise le quotidien. Une salle a été relaxée. Aucun mandat de dépôt n'a été prononcé, mais certaines sanctions ont été assorties d'une interdiction de manifester à Lyon durant 3 à 6 mois. De son côté, la police avait décrit un acte IX marqué par “une violence particulière (…) avec notamment le tir tendu de pierres à l’aide de frondes et de cocktails Molotov”.