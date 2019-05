Deux hommes de 23 et 26 ans ont été arrêtés puis écroués dans l'affaire du lance-roquettes retrouvé dans le coffre d'une voiture à Vaulx-en-Velin.

Vendredi dernier, un lance-roquettes a été découvert dans le coffre d’une Renault Mégane dans un garage de Vaulx-en-Velin. Selon le journal Le Progrès, deux suspects de 23 et 26 ans ont été arrêtés et écroués ce mardi après leur passage devant un magistrat. Selon le quotidien, le plus jeune, un homme sans casier judiciaire, a expliqué s'être trouvé dans le garage pour revendre un vélo. Le second, très défavorablement connu des services de police, a déclaré être venu acheter le vélo en question. Pour le moment seul, le plus jeune des deux a été mis en examen. Tous deux ont été écroués. L'enquête est toujours en cours.