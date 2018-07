Emplois fictifs au RN : Bruno Gollnisch mis en examen

Dans l’affaire des emplois fictifs au RN, Bruno Gollnisch a été mis en examen ce vendredi pour l’emploi fictif d’assistants parlementaires européens.

Ce vendredi, Bruno Gollnisch a été mis en examen par les juges d’instruction parisiens pour l’emploi présumé fictif d’assistants au Parlement européen entre 2005 et 2015. Eurodéputé depuis juillet 1989, il est la 10e personne à être mise en examen, dont le RN (ex-FN) en tant que personne morale, la présidente du RN Marine Le Pen ou encore le député des Pyrénées orientales Louis Aliot. Le préjudice a été estimé par le Parlement européen à un total de 7 millions d’euros sur la période allant de 2009 à 2017.

Pour Bruno Gollnisch, cette mise en examen est « une tentative d’assassinat politique ». Dans un communiqué, l’eurodéputé dénonce « une procédure arbitraire interne, contre des députés d’opposition » et une justice orientée qui tente de le ruiner, malgré « les preuves surabondantes du travail effectif et considérable » fourni par les assistants en question. Il a également fait part de son intention d’épuiser tous les recours possibles en France et au Luxembourg, et envisage également de porter plainte contre les responsables européens qui seraient à l’origine de cette « persécution », sans plus de précisions cependant.