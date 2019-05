Double meurtre et suicide à Thizy-les-Bourgs, le crime passionnel confirmé

Selon Le Progrès, l’enquête qui a suivi la découverte de trois corps sans vie à Thizy-les-Bourgs en avril dernier a confirmé qu’il s’agissait d’un crime passionnel. Le couple, tué par balle, aurait été assassiné par l’ex compagnon d’une des victimes et se serait ensuite suicidé.

Les corps de deux hommes et d’une femme avaient été découverts le 17 avril dernier à Thizy-les-Bourgs. Dès les premières pistes, le crime passionnel est envisagé par les services de gendarmerie. En couple, deux des trois personnes décédées auraient été tuées par un ex-compagnon qui s’est ensuite donné la mort. Selon l’enquête, le présumé tueur aurait abattu le nouveau compagnon de son ex petite amie, avant de tourner l’arme sur elle. Il se serait ensuite couché à ses côtés pour se tirer une balle dans la tempe. Une arme a été retrouvée, un pistolet Luger de collection. Alors que les investigations touchent à leur fin, le parquet attend les derniers résultats des autopsies et des analyses.