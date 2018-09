Il y a 20 ans : "Le thermomètre de la rentrée techno"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - La musique techno fait fureur et devient un réel phénomène musical et culturel. La ville de Lyon suit le mouvement.

La soirée Galaktika s'annonce comme un événement majeur du paysage lyonnais en terme de musique techno. Des dj renommé sont attendus, le talent des femmes est mis à l'honneur, des artistes locaux seront présents et 2000 ravers sont attendus.

Le thermomètre de la rentrée techno

Nuit. La soirée Galaktika, organisée le vendredi 25 par Hysteria, fait signe à la fois d'évènement majeur et de test de rentrée pour les amoureux de musique binaire

En France, la techno est, à n'en pas douter, au sommet de sa gloire. Une parade vient de lui être consacrée à Paris, le samedi 19, réunissant pas loin de 200 000 personnes, après dix jours de rendez-vous électroniques dans la capitale. Madame la ministre de la Culture, Catherine Trautmann, interviewée lors de la procession des chars entre deux pas de danse, en parle une fois de plus avec beaucoup d'égards (de vrais artistes, une musique de demain mais surtout une musique qui s'exporte). Et les médias se trouvent un amour soudain pour cette musique qu'ils ont longtemps attribuée aux adolescents attardés, ce n'est plus le royaume de la drogue mais celui d'une culture. Une petite chaîne de télévision qui monte, M6, lui a même offert le plus gros rassemblement indoor hexagonal au palais omnisports de Paris Bercy.

Pourtant au-delà des grosses soirées "grand public', les aficionados de ce style musical, eux, ont pris la fâcheuse habitude de déserter les dancefloors. A avoir trop pensé les réunions techno en termes de pognon facile, les organisateurs récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé : des soirées excessivement onéreuses et de piètre qualité n'attirent plus les clients. Et Lyon ne déroge pas à la règle.

Quitte ou double

La saison dernière, bon nombre d'initiateurs de rendez-vous boum-boums ont été les victimes de bides magistraux. Rares sont ceux qui cette année ont décidé de poursuivre leur activité dans le créneau techno.

Aussi, c'est avec grand intérêt qu'il va falloir suivre la nuit Galactika. Elle risque en effet d'être un parfait indicateur, un très bon thermomètre de l'engouement des gones "sauteurs" pour cette année nouvelle. En tous cas, pour l'équipe d'Hysteria (nouvelle recomposition du feu team Pitch'R), la tentative a des grands airs de quitte ou double. Alors pour éviter la casse, l'organisation a prévu les choses en grand : un lieu (conservé secret) qui va, à coup sûr, en faire rêver plus d'un, et un plateau de bonne facture. Au total quatre salles, deux terrasses et un jardin pour que puissent s'exprimer, au moyen de leurs petits doigts potelés, quatorze dj's et un décorateur. Et parmi ces derniers, des noms ne peuvent laisser indifférent. Que l'on en juge, entre les pistes techno, house et jungle doivent se relayer des pointures telles que Manu le malin, rare représentant français du label US de monsieur Lenny Dee, IST, et à la tête de sa propre écurie Block 46. Mais aussi la miss Suzanne d'Electric Indigo (lire encadré), le Londonien Charlie Hall et son style hard bouse tribal qu'il a su imposer en clubs comme en soirées de perdition aux côtés des Spirals.

Un plateau simple mais efficace

Seront présents également : la ravissante Roussia (lire encadré), le duo en vogue Phunky Data, petit protégé de Futuria productions, inévitable ces derniers temps entre la Métropole Techno parisienne et la Energy suisse, mister Rykkk's qui semble avoir pris goût à la ville de Lyon, le live d'Oxia, co-fondateur du label Good life avec The Hacker, David Walters (du team Fantomas et non Santonas comme il est stipulé sur le fly) et maître Volta pour les amoureux de jungle, accompagné par Mc Clarel. Voilà pour les étrangers du département. Reste alors nos représentants régionaux, et non des moindres, pour tenir tête aux pointures. Agoria, tout d'abord, fraîchement remis du Kronicle tribe tour national, le bonhomme s'est lancé dans ses propres compositions, mais nous n'y aurons pas droit le 23 puisqu'il est prévu pour un set. Le sieur Ben'J, papa de la soirée, qui officiera sur le dancefloor techno, tout comme le vétéran rhônalpin Miloch, père lui aussi depuis peu, mais du label Eargasm. Enfin, s'essayeront aux platines dj Pollen, encyclopédie sur patte lyonnaise du style drum'n bass, et Aï-Lich, la jeune fille à surveiller de très près. Pour parfaire le tout, Richard Börg, le styliste décorateur à ses heures perdues, posera l'ambiance avec les mobiles dont il a le secret.

Galactika c'est donc le coup d'envoi de la saison techno. L'organisation mise sur la présence de 2 000 ravers. Elle s'est dotée en tous cas des moyens pour les attirer. Reste à savoir si, en cette période d'euphorie pour les musiques électroniques au niveau grand public, les sauteurs répondront à l'appel. De la réussite ou non de cet événement on saura alors si 1999 sera techno ou pas.

Richard L

Honneurs aux dames

Portrait. De plus en plus de demoiselles défendent aujourd'hui les couleurs techno à travers le monde.

Fn s'accaparant les platines, la gente féminine a su joindre aux plaisirs de l'ouïe ceux du regard, et donne une touche plus humaine à un style musical considéré sans âme. Parmi ces nombreuses ambassadrices de charme, les organisateurs de la soirée Galactika ont opté pour l'Autrichienne Electric Indigo et notre petite Française Roussia. Avec la première, vétéran des plus grandes scènes du monde (21 pays et 105 villes à son palmarès), les lyonnais vont pouvoir apprécier son set techno aux inspirations puisées outre-Atlantique, dans les villes de Detroit et Chicago. En revanche, avec l'ex-mannequin Roussia, il faudra davantage compter sur de la deep house en passant par de l'house pumping, du disco house, de la hard house pour finir sur du garage. Des tempéraments musicaux complètement distincts donc entre ces deux djettes, mais de quoi mettre en tous cas un peu de douceur dans un monde de brutes.

Richard L

Quelques disques :

Electric Indigo Skyway (Experimental NY), Electric Indigo Wollenkrancer (Disco B). Electric Indigo & Walker SP 12 Trax (Djungle Fever).