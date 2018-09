Il y a 20 ans :"Guignol a dégoné"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Il fut un des emblême de la culture Lyonnais. Exporté partout en France et dans le monde entier, dans sa ville natale, Guignol n'a plus la cote.

Il vous reste 92 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Au crépuscule du XXe sicèle, l'emblématique marionette Guignol, créée par Laurent Mourguet à Lyon ne fait plus rire grand monde. Si beaucoup de Lyonnais la jugent dépassée et ne porte plus beaucoup d’intérêt à ses discours, certaines personnes essaient de la refaire vivre depuis les années 1970.