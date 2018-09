Il y a 20 ans :"Billé fait sa rentrée"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Ce dimanche avait lieu l'intronisation du nouvel archevêque de Lyon et on peut déjà parler d'une première réussie.

Devant une assemblée bien garnie et très diversifiée, le nouveau primat des Gaules prenait ses fonctions d'archevêque de Lyon ce dimanche. A cette occasion, fidèles et curieux présents sur place ont particulièrement apprécié le nouveau locataire de la primatiale Saint-Jean pour son humour et sa sympathie.