Théâtre : l’Europe de Zweig au TNP

Jérôme Kircher présente ce mois-ci au TNP son adaptation théâtrale du livre autobiographique de Stefan Zweig “Le Monde d’hier – Souvenirs d’un Européen”.

“C’est toujours quand elle perpétue un forfait contre la nature qu’une société se montre le plus cruelle à l’égard de ceux qui révèlent son secret et l’exposent en public.” Cette phrase pourrait parfaitement avoir été prononcée récemment, par un de ces lanceurs d’alerte qui se heurtent aux pouvoirs publics quand ces derniers privilégient les intérêts privés sur le bien public. Elle date pourtant de 1943. Elle est en effet tirée d’un ouvrage autobiographique de Stefan Zweig, Le Monde d’hier – Souvenirs d’un Européen. L’écrivain autrichien n’était alors plus de ce monde : il s’était suicidé, avec sa femme, un an plus tôt. On trouve d’ailleurs quelques raisons à son geste fatal dans ce livre.