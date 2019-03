Quais du polar – Sélection royale

Inauguré ce vendredi soir, Quais du polar aura en fait déjà commencé, avec une reine sur les starting-blocks : “Queen” Elizabeth (George), qui multiplie les rencontres à Lyon. On y croisera aussi la Canadienne Shari Lapena. Mais ici, parlons de leurs livres. Bienvenue dans le “jardin du bien et du mal”.

Une punition jouissive !

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle “Queen Elizabeth”. Elizabeth George, la plus british des auteurs de polar américains, a fait de Thomas Lynley, gentleman inspecteur de Scotland Yard, le héros récurrent de ses palpitantes enquêtes. La dernière en date, La Punition qu’elle mérite, nous emmène du côté de Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire. On y a retrouvé pendu un diacre accusé de pédophilie, alors qu’il était en garde à vue. La version officielle accrédite la thèse du suicide. Ce qui laisse dubitatifs l’inspecteur et son auxiliaire, le sergent Barbara Havers, aussi têtue qu’elle est accro à la junk food et à la nicotine. Leur enquête va les conduire à rencontrer de multiples personnages, la plupart en proie à différentes addictions (alcool, opiacés, sexe…) et désireux de protéger des secrets bien enfouis. En quelque 670 pages portées par une intrigue aussi diaboliquement agencée que fertile en rebondissements, que la Reine Elizabeth s’emploie à dévoiler, avec un humour irrésistible.

Elizabeth George / La Punition qu’elle mérite – Presses de la Cité, mars 2019, 672 p.

Thriller domestique

Après l’immense succès du Couple d’à côté, la Canadienne Shari Lapena reprend dans L’Étranger dans la maison son sujet de prédilection : le couple et les faux-semblants de la vie conjugale. L’intrigue, serrée (particulièrement dans le rush des dernières pages), décrit les mésaventures d’une jeune femme rendue amnésique par un accident dans un quartier mal famé où elle n’aurait jamais dû mettre les pieds. Comble de malchance, un meurtre a été commis non loin du lieu de son accident. Tout accuse l’héroïne, jusqu’à ce qu’un inspecteur particulièrement perspicace, et tenace, s’intéresse à son affaire… Un roman bluffant.

Shari Lapena / L’Étranger dans la maison – Presses de la Cité, janvier 2019, 304 p.

Le saut de Lange

Le versant de la Cité des Anges choisi par Richard Lange, c’est celui des losers, des paumés, des cramés, des tarés, des ratés, des résignés et des toxicos… C’est là que l’on suit le héros de La Dernière Chance de Rowan Petty. Le but de cet arnaqueur charismatique un peu sur le retour : faire son dernier coup, ce fameux coup qui lui permettrait non seulement de payer les soins de sa fille atteinte d’une tumeur au cerveau, mais aussi de pouvoir enfin souffler. Et sortir du milieu dangereux où il tente de gagner sa vie, pas honnêtement mais avec un certain sens de la loyauté. À ses côtés, une sculpturale prostituée au grand cœur et un acteur de série alcoolique ; contre lui, une bande de Mexicains peu enclins à la sympathie. C’est mal barré. Mais, à l’instar de Rowan Petty, on ne lâche pas l’affaire. Scotché que l’on est par le suspense haletant et le portrait sans fard des frustrés du rêve américain.

Richard Lange / La Dernière Chance de Rowan Petty – Albin Michel, février 2019, 416 p.