Près de Lyon : un nouveau cinéma multiplexe

C'était un serpent de mer depuis plusieurs années. Givors va avoir son cinéma multiplexe Mégarama.

Après des années de procédures et recours, le cinéma multiplexe Mégarama va bien voir le jour à Givors, selon la municipalité. "Après notre gain de cause, nous allons enfin pouvoir nous concentrer sur le maillage de notre politique culturelle afin que l’éducation à l’image (dans notre civilisation de

l’image) prenne toute sa place !" annonce la maire de Givors, Christiane Charnay. Fin février, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté un recours s'opposant au dossier.

La construction du cinéma devrait débuter dès cette année, avec un objectif d'ouverture pour 2020. Situé sur la ZAC VMC, à proximité de la gare de Givors, le multiplexe proposera six salles généralistes et une dédiée à la programmation Arts et essais, ainsi qu'un espace dédié à l'éducation à l'image.

Reste à voir quel sera l'impact de ce nouveau cinéma sur ceux à proximité, ainsi que sur le Mega CGR de Brignais dont la part de marché est déjà rognée par l'UGC Confluence, mais qui pouvait encore compter sur le sud de Lyon et l'agglomération de Givors.