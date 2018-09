Près de 3,5 millions d’euros pour sauver l’aqueduc du Gier

Pour ce Loto du patrimoine organisé par Stéphane Bern, c’est l’Aqueduc du Gier qui a été sélectionné. Une chance pour ce monument vieux de deux millénaires et dont l’état de délabrement inquiète de plus en plus.

C’est sur lui que tous les regards seront tournés en ce mois de septembre. L’aqueduc du Gier, vieux de plus de 2 000 ans, a été sélectionné par Stéphane Bern pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes au Loto du patrimoine. C’est notamment à Chaponost que les vestiges sont les mieux conservés. Plus de 550 mètres de briquettes et d’arches traversent la petite commune de l’ouest Lyonnais. Aujourd’hui, cette enfilade est une des plus longues du monde encore sur pied. Mais si cette partie est toujours debout et en fait une des mieux sauvegardée en Europe, son état de conservation est très préoccupant. L’année dernière, l’aqueduc a été placé sur la liste des monuments en péril, ce qui a joué en sa faveur pour être sélectionné.

Depuis le début du siècle, pas moins de 18 arches ont été restaurées, sauf que l’aqueduc de Chaponost n’en compte pas moins de 72. De plus, la restauration d’une seule arche coûte en moyenne 30 000 euros. Au total, les travaux devraient couter 3,5 millions d’euros. Une somme conséquente lorsqu’on sait que le Loto du patrimoine devrait rapporter 15 à 20 millions d’euros, selon Stéphane Bern.