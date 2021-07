Nuits de Fourvière à Lyon : le cirque marocain se déchaîne, les représentations annulées à cause du Covid-19

Constitué d’une équipe d’acrobates marocains, le Groupe acrobatique de Tanger a été créé en 2003 par une femme Sanae El Kamouni, avec l’objectif d’inventer de nouvelles écritures contemporaines tout en souhaitant conserver les racines de l’acrobatie marocaine. Plusieurs membres de la troupe ayant été touchés par le Covid-19, les deux représentations sont annulées.

Venue à plusieurs reprises aux Nuits de Fourvière, la troupe a travaillé avec de grands noms du cirque actuel comme Zimmermann & de Perrot et Aurélien Bory. Malheureusement, les deux représentations prévues ce jeudi soir et vendredi 16 juillet sont annulées en raison du Covid-19. En effet, les organisateurs du festival ont annoncé lundi 12 juillet que "suite à leur tournée en Espagne, plusieurs membres de l'équipe sont touchés par le Covid-19 ou cas contact". Pour vous faire rembourser suivez la procédure indiquée ici.

Ils devaient présenter FIQ ! (qui signifie Réveille-toi), une création mise en scène par Maroussia Diaz Verbèke avec des numéros portés par seize artistes qui sont acrobates, voltigeurs, footfreestylers, breakdancers et qui évoluent au rythme de DJ Key présent sur le plateau.

Mêlant art urbain et art du cirque, ce nouveau spectacle confronte les pyramides humaines, des numéros de mât chinois à des accessoires qui reflètent l’univers dans lequel vit cette jeune génération comme des smartphones ou encore des motos.

Conçu telle une ode à la liberté, on se doute que ces acrobates d’un nouveau genre sauront prendre des risques et repousser les limites tout en enflammant la scène par la force du collectif et leur joie de vivre !

FIQ ! – Groupe acrobatique de Tanger – Les 15 et 16 juillet aux Nuits de Fourvière – www.nuitsdefourviere.com