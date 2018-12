Lyon : un concert au profit du Sidaction avec l'artiste GiedRé

Comme chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le sida se déroule ce samedi 1er décembre. A Lyon, un concert au profit du Sidaction est prévu ce soir au Palais de la Mutualité avec l’artiste engagée

Pour ses 20 ans, l'association lyonnaise Contact Rhône organise un concert au profit du Sidaction, avec l'artiste GiedRé. Cette soirée sera le point d'orgue de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Lyon. Sur la scène du Palais de la Mutualité à Lyon, l’artiste interprétera les titres de son nouveau spectacle « Giedré Est Les Gens », toujours dans l’humour décapant qu’on lui connaît. Un stand associatif s'occupera de la sensibilisation et prévention au VIH et autres infections sexuellement transmissibles. D’autres actions sont organisées ce samedi. Un goûter séro-solidaire « K’FE Capote et autres tisanes aphrodisiaques » est proposé au centre LGBTI (Lyon 1er) à partir de 14h30, avant une marche au départ de la Place Bellecour à 18h en direction des Terreaux.

La Journée mondiale de lutte contre le sida vise deux objectifs depuis sa création en 1988 : mobiliser mondialement la population contre le VIH/sida par des actions, manifestations… afin d’informer et prévenir ; se souvenir des personnes défuntes ayant lutté contre la maladie.

Selon les chiffres du Sidaction, en France, le nombre de cas d’infection par le VIH diagnostiqués est passé de 6325 à environ 6000, soit une baisse de 5 %, entre 2013 et 2016.

Deux autres actions de sensibilisation sont mises en place des prochains jours : une exposition sur le thème de la lutte contre la sérophobie est visible depuis le 21 novembre et jusqu'au 5 décembre au Centre LGBTI (Lyon 1er). Un concert de la chorale « les clés à molette », spectacle vivant défendant la chanson française, est prévu le 5 décembre à 20h30 à la Salle Garcin (Lyon 1er).