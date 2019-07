Lyon : succès pour le crowdfunding Tony Garnier "Une Cité industrielle"

Le financement participatif de l'ouvrage Tony Garnier "Une Cité industrielle" s'est terminé ce mercredi matin et est une véritable réussite.

Débuté il y a un peu plus d'un mois, le crowdfunding “Une Cité industrielle”, projet conçu et dessiné par Tony Garnier s'est terminé ce mercredi matin. Et c'est un véritable succès. 9 246€ ont été récoltés sur les 8 600 € espérés. Le livre pourra donc bel et bien être édité. Ceux qui ont participé au financement participatif recevront l'ouvrage chez eux. Pour les autres, il faudra attendre sa sortie en librairie. Les sommes récoltées permettront notamment de faire appel à des traducteurs et un relecteur.

Ce livre sortira à l'occasion des 150 ans de la naissance de Tony Garnier et est à l'initiative des éditions deux-cent-cinq et Archipel Centre, en partenariat avec les Archives municipales de Lyon. Comme nous l'écrivions au début du mois, l'ouvrage est considéré comme une référence dans l'histoire de l'architecture. Il a été élaboré par l'architecte lyonnais entre 1901 et 1904, lors de sa résidence à la Villa Médicis. En 1917, il en aurait offert un original au maire de Lyon Édouard Herriot, exemplaire conservé dans son intégralité aux Archives municipales de la ville et récemment numérisé. Aucune publication de ce projet n'a été relancée depuis 1988.