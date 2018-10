Lyon : que faire durant ces prochains jours de vacances scolaires ?

Que se passe-t-il cette semaine à Lyon, à l’occasion des vacances de la Toussaint ? Lyon Capitale va présente une sélection non-exhaustive des prochains rendez-vous.

L’automne des Gones

Un programme avec 100 rendez-vous et 55 animations (voir le site dédié ici) tous genres confondus est proposé aux enfants par la Bibliothèque municipale de Lyon autour du thème « Harry Potter », jusqu’au 21 novembre inclus. Parmi les prochains rendez-vous :

Vendredi 26 octobre de 15h à 16h30 : atelier jeux à la médiathèque du Bachut (Lyon 8). A partir de 7 ans, amusez-vous autour d’une sélection de jeux sur les thèmes de la Magie, des fantômes et autres créatures fantastiques. Inscription préalable à la bibliothèque ou par téléphone (04 78 78 12 12) – gratuit.

Vendredi 26 octobre de 17h30 à 19h : soirée jeux de société magiques à la bibliothèque Lacassagne (Lyon 3), A partir de 6 ans, une soirée conviviale autour de jeux de société sur le thème de la magie. Inscription préalable à la bibliothèque ou par téléphone au (04 72 53 58 97) – gratuit.

Au parc de la Tête d’Or

Les p'tits VIP (à partir de 6 ans - durée 1h30) : accompagnés d’un animateur, les enfants explorent les coulisses du zoo de façon ludique et sensorielle. Avec un accès privilégié à certains bâtiments tels que la giraferie, l’ourserie ou la cuisine centrale, ils découvrent la vie du zoo, son fonctionnement et le quotidien des soigneurs animaliers. Jeudi 25 octobre à 10h, samedi 27 octobre à 14h et mercredi 31 octobre à 10h.

(à partir de 6 ans - durée 1h30) : accompagnés d’un animateur, les enfants explorent les coulisses du zoo de façon ludique et sensorielle. Avec un accès privilégié à certains bâtiments tels que la giraferie, l’ourserie ou la cuisine centrale, ils découvrent la vie du zoo, son fonctionnement et le quotidien des soigneurs animaliers. Jeudi 25 octobre à 10h, samedi 27 octobre à 14h et mercredi 31 octobre à 10h. Secrets de la plaine Africaine (à partir de 12 ans - 1h30) : une visite pour découvrir l’envers de la plaine africaine du zoo ainsi que l’intérieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la giraferie. Vendredi 26 octobre à 14h, mardi 30 octobre à 14h.

(à partir de 12 ans - 1h30) : une visite pour découvrir l’envers de la plaine africaine du zoo ainsi que l’intérieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la giraferie. Vendredi 26 octobre à 14h, mardi 30 octobre à 14h. Les coulisses du Zoo (à partir de 12 ans - durée 1h30) : découvrez le quotidien du zoo, l'entretien des animaux et leurs enclos. Entrez dans certains bâtiments normalement inaccessibles au public tels la giraferie ou la cuisine centrale du zoo. Jeudi 25 octobre à 14h et mardi 30 octobre à 10h.

(à partir de 12 ans - durée 1h30) : découvrez le quotidien du zoo, l'entretien des animaux et leurs enclos. Entrez dans certains bâtiments normalement inaccessibles au public tels la giraferie ou la cuisine centrale du zoo. Jeudi 25 octobre à 14h et mardi 30 octobre à 10h. P'tits zoo détectives (de 6 à 12 ans, durée 1h30) : les girafes, grâce à leurs longs cous et leurs grandes oreilles, voient tout et entendent beaucoup. Mais elles ont besoin d’aide pour mener l’enquête ! Accompagnés d’un animateur, les enfants, transformés en petits enquêteurs, résoudront ce mystère. Cet atelier est une occasion ludique de découvrir les animaux et leurs particularités. Vendredi 26 octobre à 10h, lundi 29 octobre à 14h, mercredi 31 octobre à 14h.

Informations / réservations sur nature.lyon.fr

Spectacles

Le piège de Méduse : du 24 au 29 octobre au Théâtre des Clochards Célestes (en semaine à 19h30, samedi et dimanche à 16h30). La Compagnie Les Vierges Folles présente une comédie lyrique du compositeur français Erik Satie. Dès 10 ans. Tarifs - Plein : 12€, réduit : 9€.

L'armistice selon Guignol : du 20 octobre au 3 novembre au théâtre Le Guignol à Lyon. Pour les 100 ans de l’Armistice, Guignol retrace l’histoire de la Grande Guerre. Un spectacle de la Compagnie M.A. Dès 3 ans.

Exposition

Lyon dans la guerre, 1939-1945 : du 24 octobre au 2 novembre au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Exposition permanente (différentes visites accompagnées pour les enfants).

Les nouveaux sauvages : jusqu'au 11 novembre, la Taverne Gutenberg, les Ateliers La Mouche et Intermède ouvrent les portes des Halles du Faubourg (Lyon 7). Un projet éphémère, artistique, culturel et urbain, unique en son genre ! Au programme, une exposition d’art contemporain, des spectacles, des performances, des initiations artistiques, ou encore des découvertes du patrimoine industriel. Le tout au sein d’un espace de vie et de détente. Exposition les mercredis et dimanche de 11h à 20h et les samedis de 11h à minuit. Différents ateliers d'initiation et visites guidées durant toute l'exposition.

Concert

Cœur de Pirate : le 27 octobre à 20 h au Radiant-Bellevue. En 10 ans, l’artiste canadienne a vendu plus d’un million d’albums. La voici de retour avec un quatrième opus "En cas de tempête, ce jardin sera fermé". Tarifs - Plein : 30€, abonné : 26€, adhérent : 28€.