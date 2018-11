Lyon : Phil Collins en concert au Groupama Stadium

Le chanteur-musicien anglais Phil Collins passera par Lyon l'année prochaine dans le cadre de sa tournée européenne. Le Groupama Stadium l’accueillera le 4 juin 2019, pour une date unique en France.

Après les concerts d’Ed Sheeran et Stars 80 prévus au printemps prochain, la star anglaise Phil Collins foulera la scène du Groupama Stadium à Décines. Le 4 juin 2019, le chanteur de 67 ans proposera à Lyon son seul concert en France, dans le cadre de la tournée Still not dead yet, littéralement "toujours pas encore mort".

Cette tournée fait suite à un arrêt de plusieurs années dans sa carrière. Il avait pris sa retraite en 2011, avant d'annoncer son retour en 2015. Un retour différé à 2017 pour des raisons de santé. L’interprète de Can’t Stop Loving You connaît déjà Lyon pour s’y être produit en 2004 et 2007.

Des préventes seront possible les mercredi 28 et jeudi 29 novembre sur ticketmaster.fr

et groupama-stadium.com. Les réservations seront ouvertes dès le vendredi 30 novembre dans les points de vente habituels.