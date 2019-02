Lyon : Nekfeu et Etienne de Crécy pour ouvrir le festival Woodstower

Le pionnier de la scène électro internationale et le rappeur Nekfeu sont annoncés pour la soirée d'ouverture de la 21e édition du festival Woodstower au grand parc de Miribel Jonage.

Avec un record de 33 000 entrées en 2018 et une ouverture assurée par Suprême NTM, le festival Woodstower entend de nouveau susciter l'engouement du public pour sa 21e édition. La soirée d'ouverture de quatre jours de festival, le 29 août, mettra cette fois à l'honneur Nekfeu et Etienne de Crecy. Artiste phare de la scène électro internationale, Etienne de Crécy avait déjà enflammé le public du festival Woodstower en 2011. Huit ans plus tard, il revient pour présenter son nouveau show live, Space Echo. Pour le rappeur français Nekfeu, c'est une première au festival en plein air du parc de Miribel Jonage. L'occasion de présenter les textes de son tout nouvel album, dont la sortie est prévue en 2019. Quinze autres artistes viendront compléter la programmation de la 21e édition : ils seront annoncés le 19 février.

Festival Woodstower, du 29 août au 1er septembre 2019 au Grand Parc de Miribel Jonage. Plus d'infos ici.