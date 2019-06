Les programmes de la Fête de la musique et du festival Tout L’Monde Dehors ont été présentés jeudi 6 juin au centre nautique Tony Bertrand. Le swing et l’espace, entre autres, seront à l’honneur cette année.

"Nous voulons faire de Lyon un grand terrain d’animations !" L’adjoint au maire de Lyon délégué aux sports, aux grands événements et au tourisme, Yann Cucherat, a présenté, jeudi 6 juin, le programme de Fêtons l’été, festival qui regroupe la Fête de la musique et "Tout l’monde dehors".

L’élu a voulu insister sur la Fête de la musique, "qui ouvre l’été" le 21 juin. "Cette année, nous avons la chance que la Fête de la musique tombe un vendredi", a-t-il souri. Conséquence notable : les quatre lignes de métro fermeront à 2h du matin.

Cette année, plus de quinze scènes acoustiques seront installées, ainsi qu’une quarantaine de scènes sonorisées dans tous les arrondissements lyonnais : de la place Sathonay à celle de la Croix Rousse, de Gerland à la Place Guichard en passant par la place Roquette.

Plus de 300 évènements

Si la Fête de la musique ouvre l’été, "Tout l’monde dehors" l’accompagne chaque jour. L’organisation a noté que, cette année, "plus de 34 % des activités sont programmées au mois d’août, mois le plus calme, pour qu’aucun jour de l’été ne soit sans évènement".

"Tout l’monde dehors" c’est plus de 300 évènements gratuits dans plus de 100 lieux différents à Lyon. Si un tiers de la programmation est consacrée à la musique, le festival propose aussi une trentaine de projections de cinéma, des initiations et des spectacles de danse ainsi que des représentations théâtrales.

Quatre thèmes principaux ont été retenus cette année : les étoiles et le voyage spatial pour les 50 ans du premier pas sur la Lune, la découverte des cultures asiatiques, le cirque et la danse.

Mettre en avant la scène locale

La programmation est éclectique et les artistes, bénévoles, viennent de tous les horizons mais "on essaie de privilégier les artistes locaux", indique Yann Cucherat. Et l’élu d’ajouter : "Nous avons travaillé avec les adjoints à la culture de chaque mairie d’arrondissement afin d’harmoniser nos propositions avec les demandes ou les spécificités des Lyonnais."

Parmi les troupes locales programmées, sur 14 évènements tout de même, Gon’a Swing était présent pour faire une démonstration de swing. La troupe s’amuse de la "timidité" qui émane souvent du public "lors des cinq premières minutes" mais ils l’assurent : "Notre côté ludique et notre autodérision permettent aux gens de se lâcher et de danser avec nous !" Le rendez-vous est donc pris.