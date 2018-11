Lyon : la culture à portée de tous les enfants

La municipalité lance la "carte Culture Junior". Un abonnement à toutes les bibliothèques municipales, gratuit, pour les enfants jusqu’à 18 ans. Des bons plans complètent cette offre.

Le principe de la carte culture pour les adultes s’applique désormais pour les moins de 18 ans. Les 38.000 enfants lyonnais peuvent en bénéficier, en se rendant dans l’une des 16 bibliothèques du réseau Bibliothèque Municipale de Lyon, ou dans les musées municipaux. Mais la Ville met l’accent sur les quartiers éloignés de la culture. Ainsi, les 8000 élèves des 42 écoles du "réseau d’éducation prioritaire" se verront remettre la carte en main propre. En classe ou durant les temps périscolaires, un accompagnement sera réalisé notamment par l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), à travers le projet des Ambassadeurs du Livre, pour que ces élèves aillent régulièrement dans les bibliothèques, munis de leur carte. « Il faut que lire soit un levier et non un frein », affirme Guy Corazzol, adjoint au maire de Lyon, délégué à l’éducation, la vie étudiante, la réussite et la promotion universitaire.

Des avantages en plus

La "carte Culture Junior" gratuite existait déjà sous sa forme classique et donnait accès à toute l’offre du réseau des bibliothèques lyonnaises (possibilité de consulter sur place et/ou d’emprunter revues et livres mais également les DVD, CD...). Cette année, elle est renforcée par la mise en place de bons plans : coupe-file au musée des Beaux-Arts, au musée d’Art Contemporain et aux musées Gadagne, spectacles à tarif aménagé, visites en coulisses, répétitions générales, rencontres avec des artistes à l’Auditorium de l’Orchestre National de Lyon, au Théâtre des Célestins ou encore au TNG. Objectif affiché : que les enfants s’approprient cet espace en faisant de la carte un "réflexe culture". "Comme ça, ce sont les enfants qui feront sortir leurs parents", en profitant des avantages de la carte, espère Loïc Graber, adjoint au maire de Lyon délégué à la Culture. L’année dernière, une expérimentation a permis de délivrer une carte aux 4500 élèves de CP de la ville. Environ 500 élèves s’étaient réellement servis de cet avantage.