Lyon Gagne avec ses Femmes, un festival sur la performance au féminin

Le festival Lyon Gagne avec ses Femmes arrive les 14, 15 et 16 septembre à Lyon. Les organisatrices souhaitent mettre en lumière la performance des femmes dans tous les domaines.

Une initiative toute lyonnaise. L’association Les Lumineuses, en clin d’œil à la ville des lumières, a été créée en 2017 par Marie-Sophie Obama, dirigeante du Club de Basket professionnel Lyon ASVEL Féminin et Nathalie Pradines, dirigeante de la société Comadequat. Son but ? Promouvoir la performance féminine dans toutes ses formes. "On parle beaucoup de la performance des hommes, mais peu de celle des femmes. Pourtant les femmes aussi osent, créent … ", explique Léa Villot, attachée de presse pour le festival.

Au programme : conférences, tables rondes et concours de pétanque

Ainsi est né Lyon Gagne avec ses Femmes, prévu pour les 14, 15 et 16 septembre à Lyon. Un événement au programme éclectique allant d’une conférence sur la mixité, avec la participation de Jean-Michel Aulas, au concours de pétanque. "L’idée était de mettre la performance au centre. Les conférences se sont vite révélées indispensables. Il fallait d’abord faire parler des acteurs qui font vivre la performance tous les jours.", expose Léa Villot. Des tables rondes rassemblant des femmes-chefs d’entreprises sont aussi au programme. Enfin, le festival se terminera avec une masterclass aux Halles Paul Bocuse pilotée par des chefs femmes. Une animation indispensable pour une ville gastronomique comme Lyon.

Tony Parker et Alessandra Sublet, figures du festival

L’événement joue aussi sur le soutien de personnalités de premier plan. Le président du festival n’est autre que le basketteur mondialement connu Tony Parker, président de l’ASVEL. Axelle Francine-Parker, à la tête d’une société de conseil en image, sera aussi présente pour une conférence intitulée "Reprendre le pouvoir sur soi ". Autre grand nom à l’affiche, celui de l’animatrice d’origine lyonnaise Alessandra Sublet, passée par France 5, TF1 et Europe 1, marraine de l’événement. Des figures inspirantes et entreprenantes, dans l’esprit du festival : « on veut montrer que les femmes font des choses et le font bien », conclut Léa Villot.

Pour plus d’informations sur le programme, rendez-vous sur le site du festival et sur les réseaux sociaux.