Lyon Capitale vous attend aux dédicaces Émile Cohl

Vous cherchez une idée de cadeau pour les fêtes ? L’école Émile-Cohl réunit une nouvelle fois les talents qu’elle a pu former pour une séance de dédicace géante ce jeudi dès 17 heures, avec un plateau impressionnant d’auteurs. Les éditions Lyon Capitale seront notamment présentes, avec Marie Avril et Ludivine Stock.

Pour la 7e année, l'école de dessin Émile-Cohl organise juste avant les fêtes, dans ses locaux, la Cohlection, en réunissant ses anciens élèves pour une rencontre avec le public. Plus de 50 auteurs de BD, de livres jeunesse ou encore de jeux de société sont attendus, l'occasion de voir et éventuellement de se faire dédicacer une sélection de ce qui peut se faire de mieux à Lyon : le dernier Lincoln des frères Jouvray, Lacrima Christi de Denis Falque, Cruelle de Florence Dupré-Latour, Mortelle Adèle de Diane Le Feyer, la dernière BD de Mathieu Bertrand, Le Déradicaliseur, la trilogie sur la mort du juge Renaud par Olivier Berlion, Violette Nozière : vilaine chérie de Camille Benyamina, un numéro des Rues de Lyon édité par l'Épicerie Séquentielle ou du Projet Bermuda aux éditions Expé… Ou encore évidemment un album des éditions Lyon Capitale (Histoire(s) de Lyon, Légendes de Lyon, Mystères de Lyon), qui seront représentées par deux des plus talentueuses auteures lyonnaises : Marie Avril, par ailleurs auteure du superbe Confidences à Allah chez Futuropolis, et Ludivine Stock, à qui l’on doit aussi un très beau Chansons de Barbara en BD aux éditions Petit à Petit.

La Cohlection #7 – Jeudi 6 décembre à partir de 17h à l’école Émile-Cohl, 1 rue Félix-Rollet, Lyon 3e.