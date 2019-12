Les Como Mamas et Ludwig Von 88 en concert à Lyon cette semaine

En attendant Katerine (si vous avez la chance d’avoir une place) et la bande à Emmanuelle Seigner, voici deux concerts pour se chauffer les oreilles les premiers jours de décembre à Lyon.

Les Mamas du Mississippi à l’Épicerie

La formule est vieille comme les complaintes blues et les prières gospel. Deux sœurs, une cousine, une enfance passée dans la chorale de l’église locale de Como, Mississippi, l’oreille collée aux transistors transpirant les standards de Memphis. Et puis, un beau jour, un producteur qui passe et tombe de son fauteuil rembourré. Les voix des Como Mamas sont le véhicule des fracas de l’histoire des Afro-Américains du Sud, vibrent de cent cinquante ans d’histoire de ces hommes et de leur musique. Et les voilà signées par le très sûr label Daptone (Sharon Jones, Charles Bradley, Antibalas). Après un passage par Fourvière en 2017, revoici les Mamas en terres lyonnaises.

Como Mamas – Mercredi 4 décembre à 20h30 à l’Épicerie Moderne

Rendez-vous keupon au Transbo

Ils s’étaient reformés en 2016 pour une poignée de concerts. Et c’est comme si l’époque les avait rappelés à leur devoir, l’effondrement contemporain étant encore plus appuyé que dans leurs jeunes années No Future. D’un coup, leurs textes et leurs combats semblaient encore plus d’actualité. Alors la machine à brailler, à contester, à défourailler s’est remise en route et, plutôt que de se contenter de livrer leurs vieilles scies révoltées, les Ludwig Von 88 se sont fendus de 20 chansons optimistes pour en finir avec le futur, où libéralisme, individualisme, nucléaire et nostalgie sont passés au tamis du courant (rock) alternatif.

Ludwig Von 88 – Vendredi 6 décembre à 19h30 au Transbordeur