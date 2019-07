L’escale vénissiane : cumbia et hip-hop à Vénissieux

Fêtes Escales-Emmanuel Jal et Nyaruach Naath (c) (DR)

Le festival Fêtes escales de Vénissieux revient du 12 au 14 juillet au parc Louis-Dupic, avec trois nouvelles soirées, entre cumbia et hip-hop.

Chaque été, autour du 14 juillet, le festival Fêtes escales nous ressert sa recette simple et efficace : trois soirées, trois thèmes aux couleurs ensoleillées. La 21e édition ne déroge pas à la règle et sa première étape s’annonce déjà particulièrement caliente. Place à la cumbia péruvienne et à ses guitares psychédéliques avec les excellents Cumbia All Stars. Cumbia toujours mais un peu plus rentre-dedans, presque rock, chez les Colombiens de Puerto Candelaria, tandis que nos “locaux” de Sonido del Monte s’appliquent à revisiter le son afro-caribéen des sixties.

Deuxième soir, changement d’ambiance : le rap s’invite au parc Louis-Dupic avec Dosseh, Demi Portion et KLM. Mais la fête n’est pas finie puisque la soirée de clôture est placée sous le signe de la danse. Hip-hop tout d’abord avec la rencontre exceptionnelle entre les danseurs du ballet de l’opéra de Lyon et les breakeurs du Pockemon Crew avant que l’invitation à la danse soit adressée au public. Côté “ambianceurs”, Pat Kalla et le Super Mojo distilleront leurs rythmiques afro vintage avant de laisser la scène à Emmanuel Jal & Nyaruach, duo originaire du Sud Soudan et du Kenya, pour un set endiablé d’afro-pop contemporaine.

Fêtes escales – Du 12 au 14 juillet, dans le parc Louis-Dupic à Vénissieux www.venissieux.fr/fetesescales

[Article publié dans Lyon Capitale n° 790 – Juillet-Août 2019]