La cité du cinéma de Lyon présentée au Festival Lumière

Lors de la grande soirée d'ouverture du Festival Lumière, samedi 13 octobre, Thierry Frémaux et l'architecte Renzo Piano présenteront un projet de cité du cinéma pour Lyon.

Il y a un an dans Lyon Capitale, Thierry Frémaux présentait son projet d'une cité du cinéma pour Lyon à côté de l'Institut, sur les anciens terrains des usines Lumière. Ces derniers sont aujourd'hui occupés, en partie, par des parkings. Interrogé sur cette idée ce jeudi matin, Thierry Frémaux, grand sourire, s'amuse : "C'est un projet au sens pur du terme, mais l'architecte Renzo Piano sera présent à Lyon pour montrer des dessins lors de la soirée d'ouverture du Festival (samedi 13 octobre)".

Pour le directeur de l'Institut, ce projet permettrait d'avoir une deuxième salle, mais aussi des espaces d'exposition : "On a notre petit musée, cet écomusée qui marche très fort, mais on pourrait dédier les lieux à la photographie et mettre le cinéma dans un grand musée sur le territoire intact des anciennes usines Lumière. Les frères Lumière, c'est le cinéma, mais aussi la photo ! On récupérerait ainsi notre double origine". Reste un frein de taille : les finances. "Ça va coûter de l'argent et il n'y a plus d'argent public, mais si on ne réfléchissait pas à ce projet, on ne ferait pas bien notre travail. Si vous voulez mettre un peu d'argent dedans, n'hésitez pas", lança Thierry Frémaux aux journalistes devant lui.