L'opéra de Lyon reçoit un Opera Awards de la meilleure nouvelle production

L'opéra de Lyon a reçu l'équivalent d'un Oscar de l'opéra pour De la maison des morts de Leo Janáek présenté en janvier 2019.

L’opéra De la maison des morts de Leo Janáek, mis en scène par Krzysztof Warlikowski et présenté à l’Opéra de Lyon en janvier 2019, a reçu le titre de "Best New Production 2019" (meilleure nouvelle production de l'année 2019) ce lundi lors de la cérémonie des International Opera Awards qui a eu au Théâtre Sadler’s Wells de Londres. Les Opera Awards sont considérés comme les Oscars de l'opéra et existent depuis 2012.

L'Opéra de Lyon faisait partie des finalistes dans quatre catégories : Chœurs, Actions culturelles et éducatives, Création mondiale (pour GerMANIA, d’Alexander Raskatov, créé en mai dernier) et Nouvelle production. Cet Award vient donc récompenser l'Opéra de Lyon après 2017 où l'institution de la place de la Comédie avait été élue “Meilleure maison d'opéra de l'année”.