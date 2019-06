Junior : trois spectacles à voir à Lyon avant la fin de l’année scolaire

Nous finissons cette année de spectacles en beauté avec une magnifique fantasmagorie aux Célestins, une facétie musicale à l’opéra et un portrait de femme déterminée qu’on ne peut oublier à la Maison des passages. Que cette beauté vous accompagne tout l’été.

Voyage onirique aux Célestins

Avec Anthologie du cauchemar, nous voilà plongés au plus profond de nos pensées nocturnes. Dans une ambiance fantasmagorique où sont convoqués la danse, le théâtre, la création sonore et la vidéo, une galerie de créatures toutes plus étranges les unes que les autres apparaissent tour à tour. Mélanges d’humains, d’animaux et de végétaux, ces personnages évoluent sur scène comme dans nos cauchemars, tout en nous rappelant que la frontière entre l’imaginaire et le réel, le rêve et la réalité, est parfois ténue.

Anthologie du cauchemar / à partir de 10 ans – Du 4 au 8 juin à 20h au théâtre des Célestins

Rage de vivre avec Frida

La compagnie lyonnaise Novecento nous donne l’occasion de (re)découvrir l’incroyable vie de Frida Kahlo, à partir de son journal intime et de sa correspondance. Cette femme au corps blessé par la maladie et un terrible accident de la circulation qui la laissa handicapée a su trouver la force de vivre et de s’exprimer au travers de la peinture. Admirablement interprétée par Nadia Larbiouene, Frida Kahlo est aussi admirée et reconnue pour son courage et son militantisme. À faire voir sans hésiter à vos adolescents, à partir de la 4e.

Frida Kahlo – Esquisse de ma vie / à partir de 13 ans – Mardi 12 juin à 20h à la Maison des passages, Lyon 5e

Théâtre musical à l’opéra

En plein travail de composition, un musicien voit apparaître deux êtres imaginaires qui ne le quittent plus. Sur fond d’effets sonores et visuels, ces deux personnages proposent à notre artiste solitaire une partition bien différente de celle qu’il imaginait. Il lui faudra faire avec cette inspiration inattendue qui, tel un feu follet, l’entraîne hors des sentiers battus. Un spectacle drôle et poétique qui réveille les émotions des spectateurs.

Black Box / à partir de 7 ans – Samedi 22 juin à 15h à l’opéra de Lyon