Journées du patrimoine à Lyon : ces visites à réserver maintenant

Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre 2018, mais contrairement aux apparences, certaines visites à Lyon et alentour doivent se réserver dès maintenant.

Il n'y en aura pas pour tout le monde ! Certaines visites à faire lors des Journées européennes du patrimoine peuvent être complêtes bien avant les dates officielles de l'événement : les 15 et 16 septembre 2018. Dès lors, pour plusieurs visites à Lyon et autour, il est plus sage de réserver dès aujourd'hui. Voici un tour d'horizon des lieux qui demandent une inscription le plus tôt possible.

Les souterrains du fort de Vaise

À défaut de pouvoir explorer les mystérieuses arêtes de poisson cachées dans la colline de la Croix-Rousse (lire ici), il sera possible de déambuler dans les souterrains du fort de Vaise. Cette exploration permettra aux plus curieux de découvrir un lieu fermé au public en temps normal.

25-27, boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon

Les 15 et 16 septembre 2018 de 10h00 à 17h00, réservation obligatoire via culture@fondation-renaud.com

La cressonnière de Vaise

Écosystème résolument à part, composé de bassins et de prairies, la cressonnière est une oasis de nature en plein cœur de Lyon. Comme son nom l'indique, elle servait autrefois à cultiver du cresson. Aujourd'hui, c’est un espace dédié à la biodiversité.

48 avenue Sidoine-Apollinaire, 69009 Lyon

Les 15 et 16 septembre 2018 de 10h à 11h30, réservation obligatoire via animation.nature@mairie-lyon.fr

Le Marché de gros de Corbas

Le ventre de Lyon peut se visiter toute l'année, mais les Journées du patrimoine permettent de le découvrir sous un autre angle. Chaque année, 300 000 tonnes de fruits et légumes transitent par le Marché de Gros de Lyon-Corbas.

69 rue Marcel Mérieux, 69960 Corbas

Du 17 au vendredi 21 septembre à 7 heures, réservation obligatoire via communication@marchedegros-lyoncorbas.com

Arkema à Pierre-Bénite

Comment l'industrie de la chimie concilie-t-elle production et environnement ? Pour s'en rendre compte, rien ne vaut une visite sur place, tout en gardant son esprit critique. Lors des Journées du patrimoine, l'unité de production Arkema à Pierre Bénite organise des visites du site, avec découvertes de la mare et prairies.

4 rue Henri Moissan, 69310 Pierre-Bénite

Samedi 15 septembre 2018 de 14h à 17h, réservation obligatoire via coordination@naturama.fr

Le barrage hydroélectrique de Cusset

Comme chaque année, EDF ouvre ses installations au grand public. Il est ainsi possible de visiter le barrage hydroélectrique de Cusset, vieux monsieur de plus d'un siècle dont les turbines fournissent toujours la consommation de 125 000 habitants. La centrale nucléaire du Bugey, mise en service en 1978, sera également ouverte, mais les réservations sont déjà complètes.

82 rue de Pierrefrite - 69100 Villeurbanne

Samedi 15 septembre de 9h à 17h, inscription sur : edf.fr/visiteznoscentrales

La crypte des Brotteaux

L’exception qui confirme la règle puisque ce lieu ne nécessite pas une réservation dès aujourd'hui, mais mérite que l'on s'y présente dès son ouverture. La crypte des Brotteaux sera ouverte lors des journées du patrimoine, avec des visites commentées. Elle abrite en son sein un autel construit avec les crânes et ossements des Lyonnais fusillés lors de la Révolution le 3 décembre 1793 après le siège de la ville par la Convention Lyon.

147, rue de Créqui, 69006 Lyon

Samedi 15 septembre 2018 de 14h00 à 17h00