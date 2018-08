Il y a 20 ans :"que la droite prenne ses responsabilités"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Dans un large entretien consacré à Lyon Capitale, Jean Jacques Queyranne aborde tous les sujets de la rentrée politique 1998.

Aujourd'hui, Jean Jacques Queyranne parle de son poste de secrétaire d’État à l’Outre-mer et ses combats menés à l'échelle nationale et locale. Il dresse un bilan sans langue de bois de la situation régionale et aborde son avenir, qu'il espèrerait, peut-être, diriger le jour où la scène nationale n'aura plus besoin de lui. C'est l'occasion, aussi, d'analyser sa méthode et sa rivalité (parfois détournée) avec les socialistes de la région.