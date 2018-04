Il y a 20 ans : nos montagnes gagnent gros à la roulette russe

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En 1998, le tourisme russe dans la région lyonnaise explose. Les soviétiques viennent surtout pour les vacances d’hiver, dépenser leurs roubles dans nos stations de ski et nos meilleurs vins.

Le tourisme russe date de bien avant 1998. Des moscovites principalement, viennent depuis des années passer leurs vacances sur la Côte d’Azur, entre yacht et hôtels de luxe. Ce qui change en 1998, c’est qu’ils sont de plus en plus nombreux à venir en hiver, peupler nos stations de ski et nos chalets les plus luxueux. Cette année-là, ils sont environ 14 000 à descendre les pistes alpines. Avec l’ouverture d’une aérienne ligne Lyon-Moscou, leur nombre devrait encore augmenter. Une nouvelle plutôt bien accueillie à la montagne, où le touriste Russe est reçu avec un grand sourire. Il faut dire qu’il dépense sans compter, entre 4 étoiles et Château Pétrus.