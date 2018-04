Il y a 20 ans : l’ASVEL, un club toujours Vert

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – Monument du basket français, le club villeurbannais de l’ASVEL fête en 1998 ses cinquante ans d’existence.

En 1948, l’année de sa naissance, l’ASVEL transcende les croyances. En effet, deux clubs de basket villeurbannais (l’AS Villeurbanne et l’Eveil de Lyon), l’un laïc et l’un confessionnel fusionnent cette année-là pour former l’ASVEL. Dès lors, l’équipe part pour la constitution d’un palmarès hors du commun. Champions de France en 1949, 1950, 1952, 1955, 1956… la liste continue encore aujourd’hui : le club est sacré en moyenne tous les deux à trois ans. En 1998, pour fêter les cinquante ans du club, l’ASVEL organise toute une série d’évènements pour célébrer l’anniversaire en compagnie des fans et des villeurbannais.