Il y a 20 ans : en 1848, les Voraces avaient faim de liberté

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En 1848, le contexte social reste agité après la révolte des Canuts, si bien qu’un nouveau mouvement lyonnais se forme sur les pentes de la Croix-Rousse : les Voraces.

En 1848, les Voraces se réunissent dans les cabarets de la ville, chez la mère Maréchal rue Austerlitz. Pour la plupart canuts, leurs revendications politiques en faveur d’une démocratie sociale sont bien souvent effacées par une autre bien plus terre à terre : celle de vendre le vin au litre et non plus à la bouteille. Un combat qui leur vaudra une étiquette de soiffards invétérés, qui tout de même engagent de rudes protestations à Lyon au milieu du XIXe siècle. Ils prendront en 1848 la préfecture alors située place des Jacobins, et hisseront au sommet de l’hôtel de ville le drapeau rouge révolutionnaire.