Il y a 20 ans : Chalon z'enfants...

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - La 12e édition du festival de théâtre de rue de Chalon-sur-Saône, "Chalon dans la rue", tend à démocratiser joyeusement la culture et la création artistique.

Il n'y a pas que la Coupe du monde comme événement festif et populaire : du 23 au 26 juillet 1998, le festival de théâtre de rue "Chalon dans la rue", à Chalon-sur-Saône, réunit le public et les artistes de rue pour démocratiser plus efficacement la culture et surtout la création artistique.

24 compagnies françaises sont présentes et l'Inde et l'Espagne sont les deux invités étrangers de l'année. Le programme, très riche et originale, semble fondé sur un thème pour le moins stimulant : le mouvement.