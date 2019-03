Hip-hop virtuose et drôle à Saint-Priest vendredi

Si vous les avez ratés la saison dernière, allez au théâtre Théo-Argence ce vendredi, car les danseurs de la compagnie Tie Break distillent une énergie à toute épreuve alliée à une maîtrise technique qui a de quoi ravir les fans de breakdance.

Issus de l’emblématique Pockemon Crew et riches d’une longue expérience dans la compétition et la création artistique, les danseurs de la compagnie Tie Break ont beaucoup voyagé pour se retrouver dans de drôles de situations. En utilisant les codes du cirque et de la comédie musicale, ils nous divertissent avec humour et poésie en nous racontant ce qu’ils vivent au quotidien, que l’on est loin d’imaginer lorsqu’on les voit sur scène. Dans leur périple à travers le monde, ils ont souvent vécu dans des hôtels, à tel point qu’ils les considèrent comme leur deuxième maison. Le spectacle se situe justement dans le hall d’un hôtel, où chaque catastrophe se dénoue dans les airs et où la moindre maladresse est prétexte à de belles performances.

Cie Tie Break / Lobby – Vendredi 29 mars à 20h30 au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest)

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]