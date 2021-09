Journées du patrimoine : l'artiste Guillaume Bottazzi illumine notre quotidien

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de découvrir dans toute la France vingt-six œuvres de Guillaume Bottazzi dont huit à Lyon et Villeurbanne.

Artiste visuel de renommée internationale, il crée depuis 1992 des œuvres d’art dans des espaces publics – des habitats ou des extérieurs – qui intègrent dans leur conception une réflexion sur les lieux dans lesquels elles sont présentées.

Conçues comme une invitation à la joie d’habiter, elles sont réalisées avec des matériaux écologiques, sur du lin brut ou avec des émaux, une matière naturelle réduite en poudre composée de différents minéraux, créant des espaces poétiques qui interpellent l’imaginaire des passants.

Guillaume Bottazzi illumine trois entrées de “7ème Squ’Art” (33, rue Jaboulay dans le 7e arrondissement) avec six œuvres rétroéclairées – dont deux viennent d’être installées – composées de bleu de Prusse, de turquoise, de blanc, de pourpre et de fuchsia qui instaurent une atmosphère zen, apaisante et pleine de fraîcheur.

Également à découvrir au 22, rue Paul-Verlaine à Villeurbanne, une étrange création intégrée à une architecture classée, celle des gratte-ciel qui jalonnent cette célèbre rue et pour laquelle l’artiste a reçu les félicitations des architectes des bâtiments de France. Les Lyonnais pourront également voir un tableau bleu et vert émeraude de plus de 3,50 mètres de long réalisé avec des émaux, à l’entrée de l’immeuble “La Vague”, au 2, quai du Commerce dans le 9e arrondissement.

Guillaume Bottazzi – Journées européennes du patrimoine – Les 18 et 19 septembre. www.grandlyon.com