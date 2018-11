Grand Lyon : un cabaret extraordinaire et autres spectacles junior

Ce mois-ci, vous rencontrerez une diva, un shérif, un Esquimau déraciné, des musiciens-ouvriers et un certain M. Tokbar. Préparez-vous à voyager et à en prendre plein les oreilles ce mois-ci si vous accompagnez des enfants au spectacle dans l’agglomération.

Un cabaret baroque et explosif

Ce cabaret extraordinaire, c’est la rencontre entre des artistes de tout poil, plus extravagants les uns que les autres. Que ce soit la rayonnante comédienne, vêtue de plumes et de paillettes, le clown râleur et dévoué ou encore le jongleur loufoque et virtuose, chacun apporte sa touche personnelle, sous la direction de l’excentrique et hilarante diva Maria Dolorès. Un spectacle pour petits et grands, à la fois poétique et loufoque, irrésistible et burlesque.

Le Cabaret extraordinaire – à partir de 8 ans / Mardi 6 novembre à 20h30 à La Mouche (Saint-Genis-Laval)

Haute voltige

Avec cette comédie acrobatique, le cirque Éloize, qu’on ne présente plus, nous plonge en plein cœur du Far West. Décors, costumes, musique, tout y est. Quant aux personnages, il n’en manque pas un : le cow-boy, le shérif, le barman, la belle du saloon… Et ils enchaînent avec virtuosité les acrobaties au son de Johnny Cash et Patsy Cline. Si cette compagnie québécoise mêle la musique, la danse et le théâtre avec les arts du cirque, ce sont ces derniers qui nous épatent le plus : mât chinois, planche coréenne, voltige, roue Cyr… Les numéros défilent avec une énergie et une joie communicatives et donnent envie de s’envoler dans les airs.

Saloon – à partir de 6 ans / Du 9 au 25 novembre à la Maison de la danse

Satire musicale

La scène se situe dans une usine à musique. Les musiciens-ouvriers s’activent sous l’œil vigilant d’un contremaître despotique. Leur travail : produire de la musique, sur une énorme machine. La musique des trois ballets de Chostakovitch Le Boulon, Le Ruisseau et L’Âge d’or rythme le travail de cette fourmilière et accompagne cet univers burlesque. Composés en pleine propagande soviétique, ces ballets offrent un véritable mélange des genres et donnent lieu à une incroyable diversité musicale : on passe du folklore à la musique de cirque, sans oublier la fanfare ou encore la danse de salon. Un vrai galimatias musical, qui donne à ce spectacle des touches comiques, satiriques, mais aussi poétiques et intimistes.

Galimatias ! – à partir de 7 ans / Mercredi 13 novembre à 15h et 17h à l’opéra de Lyon

Choc des cultures

Émotion, poésie et histoire sont au rendez-vous de ce beau spectacle, rythmé par la projection sur grand écran de la BD de Chloé Cruchaudet, et la musique interprétée en direct. Les spectateurs découvrent ainsi comment Minik, un jeune Esquimau, se voit enlevé à sa banquise en 1897 par l’explorateur Robert Peary et emporté aux États-Unis tel un trophée. Après un long voyage, complètement déracinés, Minik et les siens débarquent à Manhattan et découvrent un monde aux antipodes de leur Grand Nord natal.

Groenland Manhattan – à partir de 9 ans / Vendredi 23 novembre à 20h au théâtre de Vénissieux

Théâtre d’objets et de marionnettes

Monsieur Tokbar sillonne les routes de Turakie en side-car. Mais lorsque ce dernier tombe en panne, un autre voyage commence… Une véritable plongée dans les méandres et les fantaisies de sa mémoire, là où se croisent les souvenirs de Monsieur Tokbar et des pans entiers de notre histoire… Dans ce nouveau spectacle, on retrouve avec plaisir l’univers poétique du créateur lyonnais Michel Laubu, et tous ses petits objets du quotidien fabriqués, récupérés, détournés.

Incertain Monsieur Tokbar – à partir de 8 ans / Du 27 novembre au 1er décembre au théâtre des Célestins