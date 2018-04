Gagnez une invitation pour la projection du film “Her”

Lyon Capitale vous invite à la projection-débat autour du film de Spike Jonze, jeudi 26 avril, sur les rapports entre intelligence artificielle et sexisme. Soirée organisée par l’Université de Lyon.

Dans le cadre du festival Les Intergalactiques, l’Université de Lyon organise une soirée sur les rapports entre intelligence artificielle et sexisme. Pour lancer le débat : Her, avec Joaquin Phoenix. Vision idéalisée des rapports hommes-femmes le film de Spike Jonze (oscar du Meilleur Scénario 2014), ou nouveau visage du sexisme ? À l’issue de la projection, les deux auteures de SF Jeanne A. Debats (également directrice artistique des Utopiales) et Sylvie Lainé-Cruzel (professeure à Lyon 3 dans le civil) seront là pour en débattre et tenter de répondre à la question : “L’intelligence artificielle peut-elle être féministe ?”

