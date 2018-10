De la présentation du projet de Cité du Cinéma à l’annonce de la suite d’Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch, les organisateurs du Festival Lumière ont vécu une soirée d’ouverture riche en rebondissements.

Pour la 10e édition du Festival Lumière, le tapis rouge de la soirée d’ouverture a accueilli du beau monde, ce samedi 13 octobre à la Halle Tony Garnier. Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch, Richard Anconina, Jean Dujardin, Vincent Lindon, Michèle Laroque, Liv Ullmann, Javier Bardem, Monica Bellucci, pour ne citer qu’eux. Thierry Frémaux, directeur de l’événement, et Bertrand Tavernier, président, ont mis à l’honneur le cinéma français avec la projection d’Itinéraire d’un enfant gâté. Un hommage à Claude Lelouch, qui était présent lors de la toute première édition du Festival. "On a partagé beaucoup de luttes ensemble, raconte Bertrand Tavernier. Notamment pour préserver la place du cinéma français à la télévision". Une rétrospective des œuvres de Lelouch a souligné la force de ses dialogues, de ses scènes d’action, des ambiances de ses films et de l’humour dont il fait preuve. "Il vit pour le cinéma, pour le ‘cinoche’ même", témoigne Bertrand Tavernier.

La Cité du Cinéma… en maquette !

Les quelque 5000 spectateurs ont même pu profiter du talent de Claude Lelouch. Pendant quelques minutes, il s’est saisi d’une caméra pour immortaliser la présentation de la maquette du projet de Cité du Cinéma. Thierry Frémaux rêve depuis longtemps de cette structure dans les anciennes usines Lumière. L’architecte Renzo Piano commence déjà à en dessiner les plans. Présent dans les rangs des personnalités, il a dévoilé une maquette du projet. "A droite, il y a le château Lumière, à gauche, quelque chose qui est de l’ordre de l’utopie", commente Thierry Frémaux. Si l’architecte a commis quelques impairs en conjuguant au présent un projet qui demeure pour l’instant à l’état de conditionnel, Thierry Frémaux a notamment profité de la venue de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour marquer les esprits. Dans ce lieu, il y aurait "un musée, des salles de projection, des archives, de la pédagogie". Une "petite ville Lumière" en quelque sorte.

"On ne meurt pas d’une overdose de rêves"

Le rêve, c’est justement ce qui guide Claude Lelouch. A 80 ans, le réalisateur aux plus de 50 films depuis 1957, affirme qu’il prend toujours plus de plaisir à diriger. "Je m’amuse de plus en plus, je suis dans une boulimie de cinéma", souffle-t-il, ému après la standing-ovation que lui a réservée le public lyonnais. Et de poursuivre par une phrase qui en inspirera plus d’un : "On ne meurt pas d’une overdose de rêves, alors j’en ai abusé". Avant la projection d’Itinéraire d’un enfant gâté, l’un de ses plus grands succès, il a conclu par une annonce qui a soulevé le public. "On va peut-être faire une suite l’année prochaine". Un "peut-être" en forme de certitude…