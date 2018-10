Exposition à Lyon : dans les coulisses de la fabrication de bijoux

Durant une semaine, le Palais de la Bourse accueille près de 300 bijoux précieux. Cette exposition présente les différentes facettes de l'univers de la bijouterie-joaillerie.

Du 24 au 30 octobre au Palais de la Bourse, les bijoux sont mis à l'honneur. Francéclat - comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table - propose une exposition ouverte au grand public intitulée "Secrets de bijoux". Entre 200 et 300 pièces précieuses sont présentées : des colliers d'avant-garde, des manchettes branchées, des pendentifs en diamants, etc. Les visiteurs découvrent les techniques de fabrication du bijou, de l'idée à la réalisation en passant par la sélection des pierres. Cette exposition met en avant les métiers artisanaux impliqués à chaque étape de la conception. Plus de 70 marques exposent leurs créations, dont des fabricants lyonnais. Le bijou, c'est aussi un objet culturel, dont le port revêt de nombreuses significations, qui sont expliquées dans l'exposition par le témoignage de personnalités. Pour terminer, les visiteurs pourront personnaliser un écrin, et repartir ainsi avec un souvenir.

Infos pratiques : du 24 au 30 octobre, de 11h à 19h, au Palais de la Bourse (salle de la Corbeille). Entrée gratuite. Accès métro : station Cordeliers. Pour les enfants, les mercredi et samedi après-midi, une chasse au trésor est organisée.