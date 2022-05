Éducation : reconnectons nos enfants à la nature

Journaliste au Monde, auteure de L’Enfant dans la nature (1) et Emmenez les enfants dehors ! (2), Moïna Fauchier-Delavigne nous explique pourquoi il faut remettre la nature au cœur de l’éducation des enfants, et nous donne des clés afin de reconnecter les jeunes à leur environnement.

La nature ne fait plus partie de la vie des enfants. En 2015 déjà, quatre enfants sur dix ne jouaient jamais dehors en semaine (3). Selon une étude publiée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation en 2020, la sédentarité explose chez les 11-17 ans : 66 % d’entre eux pratiquent moins de 60 minutes d’activité physique quotidiennes, pourtant recommandées par l’OMS. Pourquoi les jeunes ont-ils troqué la balade à vélo et les jeux de plein air contre leur lit et les écrans ? Quelles sont les conséquences de cette évolution ? Entretien avec Moïna Fauchier-Delavigne.

Lyon Capitale : Aujourd’hui, les enfants jouent moins en extérieur que leurs aînés. Certains semblent même avoir perdu un certain contact avec la nature. Partagez-vous ce constat ?

Moïna Fauchier-Delavigne : Oui, et on peut même aller plus loin en affirmant que la plupart des jeunes sont véritablement coupés de la nature. Les enseignants et éducateurs rapportent de nombreuses anecdotes concernant les enfants avec lesquels ils sont en contact et qui ne savent pas que les étoiles existent pour de vrai, qui n’osent pas marcher pieds nus dans l’herbe, qui n’ont jamais sauté dans une flaque d’eau, joué avec un bâton ni grimpé à un arbre… Toutes ces expériences au contact de la nature pouvaient sembler évidentes et normales pour la génération précédente. Elles apparaissent aujourd’hui totalement extraordinaires chez la plupart des enfants. Sans compter que ce phénomène s’accentue au fil du temps.

Pour quelles raisons les jeunes se sont-ils éloignés de la nature ?

Les enfants ont un emploi du temps surchargé, entre l’école, les devoirs et les activités extrascolaires. Ce qui leur laisse peu de temps libre pour jouer dehors notamment. Ils ont également moins de liberté de mouvement qu’auparavant. Il y a 40 ans, un enfant de CE1 pouvait aller seul à l’école, alors qu’aujourd’hui c’est inimaginable. Il y a aussi une obsession du risque zéro de la part des parents, des enseignants, des directeurs d’école, des maires… Beaucoup de bacs à sable ont été enlevés des cours d’école par souci hygiéniste, les parents préfèrent également que leurs enfants soient à la maison pour éviter ce qu’ils considèrent comme les potentiels dangers du monde extérieur... Les écrans sont autant d’opportunités en moins d’aller jouer dehors. Sans oublier les confinements à répétition, qui ont fini d’éloigner les enfants de la nature et les ont ancrés dans leur sédentarité.

Quels sont les impacts négatifs de cette coupure avec la nature sur le développement des enfants ?

On parle souvent du risque d’être à l’extérieur car on a une peur panique de l’accident physique – l’enfant peut se blesser avec un bâton, se faire mal en tombant de la balançoire ou d’un arbre… – mais rester à l’intérieur, bien souvent immobile et seul derrière un écran, c’est dangereux ! L’enfant rate en effet des expériences favorisant son développement physique et psychique, et les conséquences de la sédentarité sont toujours désastreuses, à court et long terme. Cela engendre des problèmes de surpoids et de myopie, freine le développement des capacités physiques, de la motricité… Si l’enfant n’est pas en mouvement, en contact avec les éléments naturels, avec d’autres êtres humains, cela altère son bien-être, il ne peut pas développer ses compétences sociales…

On dit que la nature fait du bien. Quels sont ses effets sur l’équilibre physique et psychique des enfants ?

Quand on est dans un environnement naturel, le niveau de stress diminue, on se sent plus apaisé. Un enfant à qui l’on permet de vivre des expériences en contact direct avec la nature – courir dans une pente herbeuse à toute vitesse et tomber, grimper dans les arbres… – va développer sa confiance en lui. En effet, dans cet environnement non artificialisé et complexe, différent de quatre murs bien lisses sans aspérité, il va devoir s’adapter, prendre des décisions, tester ses limites, découvrir les conséquences de ses actes… A contrario, un enfant à qui l’on interdit toutes ces expériences de sensorialité et de motricité reçoit le message implicite qu’il n’est pas capable. Par ailleurs, le temps passé dehors représente autant d’opportunités de pouvoir s’émerveiller, c’est une ouverture vers le beau, vers l’esthétique du quotidien. C’est aussi l’occasion de vrais moments de joie et de partage.

Le contact avec la nature a des effets positifs sur le développement cognitif de l’enfant. Peut-on considérer qu’être dehors permet d’être meilleur en classe ?

Tout à fait ! Être dans la nature est bon pour les apprentissages et la réussite scolaire. C’est aussi prouvé par des études solides. Le fait d’apprendre dehors permet d’être plus calme, favorise l’attention, la concentration, la mémorisation. Cela apaise également les relations entre les enfants, et avec les adultes. Au Danemark, par exemple, 20 % des maternelles sont des écoles en forêt. La pédagogie par la nature facilite les apprentissages, et des plans de formation d’envergure ont été mis en place dans ce domaine auprès des enseignants et des éducateurs, dans certains pays comme l’Irlande ou encore l’Angleterre depuis les années 90. En France, nous sommes en retard, mais la classe dehors se développe rapidement, même à Lyon d’ailleurs.

Avoir des activités de plein air n’est pas toujours facile, notamment pour les petits citadins. Comment les parents peuvent-ils reconnecter leur enfant avec la nature ?

On peut prendre le temps, quotidiennement, d’observer la nature de proximité. C’est tout à fait possible, même si on habite en ville. Il suffit par exemple de s’attarder sur le chemin du retour de l’école pour contempler une petite fourmi, le soleil qui brille à travers les arbres, regarder le ciel ensemble, faire pousser une plante sur le rebord de sa fenêtre… Nul besoin d’être un grand naturaliste pour partager ça avec ses enfants. Le week-end, on peut aller se promener dans un parc. Que les parents n’hésitent pas à acheter des bottes et un pantalon imperméable à leurs enfants, pour qu’ils puissent jouer dehors sans contrainte, par tous les temps, sauter dans les flaques, s’asseoir par terre, tomber, même s’il y a de la boue. En France, on n’habille pas les enfants correctement pour leur permettre de jouer ! Pendant les vacances, on peut prévoir de faire une grande balade, d’aller camper, de dormir à la belle étoile… Tous ces temps font du bien à tout le monde, ils sont très importants pour le développement de l’enfant, ils l’aident à comprendre qu’il fait partie intégrante de son environnement, que tous les éléments naturels appartiennent à son monde. Les parents peuvent aussi sensibiliser les enseignants à la possibilité de faire la classe dehors.

Les parents ont-ils encore un rôle à jouer avec leurs adolescents ?

Même avec les adolescents, rien n’est figé. S’ils apprécient généralement les escapades proposées par leurs parents, le contact avec la nature se fait principalement avec des activités de leur choix. Elles peuvent être l’occasion pour eux de tester leurs limites physiques, d’éprouver des sensations de dépassement... Il ne faut pas empêcher les prises de risque, au contraire. Elles sont nécessaires. D’autant qu’expérimenter la nature permet de mieux la connaître, de comprendre que tous ces éléments font partie de leur monde. En outre, cela leur donnera envie de la protéger.

1. Éditions Fayard (2019)

2. Éditions Robert Laffont (2020)

3. Rapport publié en 2015 par l’Institut de veille sanitaire